„Den Blick nach oben richten!“ Diese Devise hat Rohrbachs Trainer Christian Maurer fürs Frühjahr ausgegeben. Sprich: Die Gölsentaler, aktuell auf Rang acht, wollen sich unter die Top Sechs schieben. Dafür wird‘s aber mehr brauchen, als die Spielgemeinschaft bei der mauen Generalprobe (0:1) in Würmla gezeigt haben. Die Niederlage könnte ein Schuss vor den Bug zum richtigen Zeitpunkt gewesen sein.

Der Knackpunkt: Gelingt‘s den Rohrbachern in der Rückrunde mehr Akzente in der Offensive zu setzen? Im Herbst präsentierte man sich minimalistisch. 15 geschossene Tore reichten zu 20 Punkten. Für einen Schritt nach vorne in der zweiten Saisonhälfte wird das aber zu wenig sein.

Der große Vorteil der SG Rohrbach/St. Veit ist die gesicherte Position. „Nach unten“ kann nichts mehr passieren. Die Maurer-Mannen müssen nichts mehr beweisen. Aber sie können es natürlich.