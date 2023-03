Selbst ist die Frau

Diesen Mittwoch ist internationaler Frauentag. Er entstand als Initiative sozialistischer Organisationen vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um Gleichberechtigung.

Das Wahlrecht für Frauen in Österreich trat 1918 in Kraft. Seither hat sich viel zum Positiven gewendet, doch nicht genug. Sonst wäre nicht der „Equal Pay Day“ traurige Notwendigkeit. Die gleiche Bezahlung für Mann und Frau ist bis heute nicht umfassend durchgesetzt. Das AMS Lilienfeld macht sich für Gleichberechtigung stark, ausgezeichnet als „Top-Gender-Stelle.“ Es unterstützt Frauen bei der Jobsuche. Freie Stellen sind da, die Arbeitslosigkeit junger Frauen ist aber Realität. Dabei bieten Betriebe mit Männer dominierten Berufen Top-Jobs für Frauen an. Ja. Nicht immer passen die Rahmenbedingungen auf ersten Blick. Wenn wir Frauen aber gleichbehandelt werden wollen, müssen wir aus unserer Komfortzone heraus und „unseren Mann stehen.“