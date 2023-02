Sieger auf beiden Seiten

Rohrbach statt Rom, Gölsental statt Niedersachsen: Serienmeister St. Pöltner bringt einen Hauch der großen Frauenfußballwelt in die Region. Erstmals steigt im Bezirk Lilienfeld ein Ligamatch der höchsten Spielklasse. Sowohl Gastgeber Rohrbach als auch die Wölfinnen werden profitieren.

Der SKN kann nämlich am 21. Mai nicht in der NV Arena antreten, muss der Triathlon-Challenge großräumig ausweichen. Der Deal mit Rohrbach passt da ganz gut ins Konzept: Nicht zu weit weg von St. Pölten, aber auch nicht zu nah dran, eine Sportanlage in ausreichender Dimension und die Chance, neue Fans anzusprechen. Gelingt‘s 400 bis 500 Zuschauer zur Matinée auf die Liese-Prokop-Sportanlage zu locken, wäre das schon ein kleiner Hexenkessel.

Der USC kann seinen Fans ein ungewöhnliches Schmankerl bieten, sich überregional aufs Tapet bringen. Das nennt man wohl eine Win-Win-Situation.