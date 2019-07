Was plant die Bezirkshauptstadt in Sachen Klima- und Umweltschutz? Nachzulesen ist dies nun in einem Manifest.

Lilienfeld nimmt damit eine Vorreiterrolle im Bezirk ein — frei nach dem weisen Motto: Bedenkliches, wie die Regenwald-Abholzung, lässt sich schwer beeinflussen. Also schaut die Gemeinde, wie der Klima- und Umweltschutz vor Ort unterstützt werden kann. Einiges (Beispiel e-Auto-Ankauf) ist in der Bezirkshauptstadt schon passiert, das Manifest bedeutet einen weiteren Schritt in die richtige Richtung.

Festgehalten ist jetzt etwa, bei Gemeindeveranstaltungen noch stärker regionale Produkte zu verwenden. Intensiviert werden soll zudem die Info über Förderoptionen, um mehr Bürger zum Klimaschutz zu animieren. Viele kleine Schritte können etwas bewegen, das ist die Kernbotschaft des Manifestes. Zahlreiche andere Kommunen haben solche politischen Willensbekundungen als Mosaikstein zur Bekämpfung der globalen Klimamisere noch nicht geleistet. Leider.