Auch, wenn der Blick in die Glaskugel Risiken in sich birgt — die Prognose eines Booms beim Skitourengehen im kommenden Corona-Winter ist ein heißer Tipp. Kein (mitunter mühsames) Abstandhalten beim Lift, keine Wartezeit: So mancher wird diesmal lieber Tourenski statt Alpinski anschnallen.

Der Muckenkogel, der die Sport- und Naturbegeisterten fast 1.000 Höhenmeter bis zur Hinteralm überwinden lässt, zeigt sich nach soeben abgeschlossenen Adaptierungsarbeiten für Skitourengeher, aber auch Winterwanderer gewappnet. Zudem ist die hergerichtete Skistraße auch eine attraktive Option für den Rodelspaß. Und: Die Muckenkogel-Wirte haben sich verständigt, dass im Winter jeden Tag eine Hütte offen hält — sofern es die Coronabestimmungen erlauben.

Es muss nicht immer viel Geld investiert werden. Manchmal reichen einfache Optimierungen. Die Bezirksstadt hat ihre Hausaufgaben für einen touristisch (halbwegs) erfolgreichen Corona-Winter gemacht.