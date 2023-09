Stille Trauer

Es war der wohl dramatischste Kriminalfall der letzten Jahrzehnte im Bezirk Lilienfeld: Vor genau zehn Jahren tötete Alois Huber, der Wilderer von Annaberg, drei Polizisten und einen Rettungssanitäter auf seiner spektakulären Flucht, die mit seinem Freitod endete.

Was bleibt, ist Fassungslosigkeit – damals wie heute. Die Motive der hohen kriminellen Energie des zuvor in der Gesellschaft eher unauffälligen Jägers bleiben ungewiss. Eine Klärung würde aber auch die Tragik nicht schmälern.

Heute erinnert ein Gedenkstein an die Ereignisse. Das ist gut, denn die Opfer dürfen nicht vergessen werden. Vier Menschen, die sich für die Sicherheit der Bevölkerung eingesetzt haben und genau dabei selbst zu Tode kamen. Stilles Gedenken. Mehr braucht es aber nicht. Weder Gemeinde noch Bürger wollen laufend damit in Verbindung gebracht werden. Dieses Ereignis hätte sich überall zutragen können. Es gehört zur Ortsgeschichte, ist aber nicht das, was Annaberg definiert.

Der Wilderer Alois Huber Tragödie von Annaberg: Die Trauer bleibt