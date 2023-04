Tote ohne Andenken

Nein. Die Zeit heilt nicht alle Wunden, aber sie lässt vieles vergessen. Oder zumindest verdrängen. Als Selbstschutz, um sich mit dem, was so fassungslos macht, nicht auseinandersetzen zu müssen. Dort, wo heute in Traisen der Penny-Markt zum Einkauf lockt, war einst ein Rotlichtlokal, in dem sich vor 15 Jahren eine unfassbare Bluttat ereignete. Ein erst 25-Jähriger ermordete im Etablissement eine gleichaltrige Prostituierte. Der Fall sorgte weit über die Lokalberichterstattung hinaus für großes mediales Interesse.

Gesprochen wurde – um den Datenschutz zu wahren - nur von „der rumänischen Prostituierten“. Ein junges Leben spontan ausgelöscht. Ein Femizid, in einer Zeit, wo die Bezeichnung noch nicht so präsent war, wie jetzt. Heute erinnert in Traisen nichts mehr an die junge Frau. Kein Kreuz. Keine Gedenktafel. Keine Kerze. Das ist zumindest genauso erschütternd wie die Tat an sich.