Das Sprichwort „Totgesagte leben länger“ wird mit der Auferweckung des Lazarus im Neuen Testament in Verbindung gebracht. Als Jesus kam, lag Lazarus verstorben im Grab. Er aber rief: „Lazarus, komm‘ heraus“ – und dieser erwachte zum Leben.

Es kommt einem zum Vorfall in Wiesenfeld in den Sinn: Ein Mann entsorgt im Tierkadavercontainer seine Hündin, in der Annahme, sie sei verstorben. Ein Jäger hört ihr Winseln, findet sie, „zum Leben erwacht“.

Nachvollziehbare Fassungslosigkeit bei Tierfreunden. Laut Veterinären ist aber bei einem so aus den Fugen geratenen Elektrolythaushalt eine solche Fehleinschätzung für Medizinunkundige leicht möglich. Sämtliche Lebenszeichen bleiben länger aus. Den Besitzer somit als gewissenlosen Tierquäler abzustempeln, wäre falsch, denn: Er ist durch seine voreilige Handlung – ein Fehlentscheid – gestraft genug. Und Auflagen hat er ja bekommen.