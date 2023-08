Tradition in jungen Händen

1321 wurde der Dorfgasthof in Schwarzenbach das erste Mal urkundlich erwähnt. An dem Haus hängt also eine lange Tradition. Als sich bei der Familie Hollaus die Pension anbahnte, war die Zukunft des Betriebs ungewiss. Doch eine junge Familie entschied sich, den Dorfgasthof weiterzuführen. Agnes und Markus Tiefenbacher führen bereits höchst erfolgreich ihren Betrieb Oberhellgrund. Auf dem kleinen Bio-Bauernhof gedeihen nachhaltig Kräuter und Früchte, die in Handarbeit zu Kräuter- und Sirupvariationen, Fruchtaufstrichen und mehr verarbeitet werden. Mit dem Heurigengeschäft hat das junge Paar bereits Erfahrung, doch der Schritt ins Gastgewerbe war ein großer. Den hätten sie auch nicht gewagt, hätte es sich nicht um den Schwarzenbacher Dorfgasthof gehandelt, verrät Agnes Tiefenbacher. Doch diese Tradition wollten sie erhalten.

Während links und rechts die Wirtshäuser sterben und die nächste Generation die Landwirtschaft aufgibt, passiert in Schwarzenbach das Gegenteil.

Treffpunkt Familie Tiefenbacher eröffnete Dorfgasthof in Schwarzenbach neu