Jetzt ist mit dem Bauer-Event-stadl also auch das Corona-Impfzentrum des Bezirkes in Betrieb – ein weiterer Mosaikstein, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Dazu kommt der Ausbau der fixen Covid-Test-Stationen. Zwölf der vierzehn Gemeinden bieten mittlerweile Checks an. Damit ist der Bezirk im Niederösterreichvergleich breit und gut aufgestellt. ÖVP und SPÖ ziehen an einem Strang, die Öffnungszeiten wurden untereinander koordiniert. Würde sich die Bundespolitik am Miteinander der Kommunen im Bezirk ein Beispiel nehmen, wären wir in der Virusbekämpfung möglicherweise schon einen Schritt weiter.

Die Bevölkerung im Bezirk zeigt sich freilich skeptisch, die Pandemie bis zum kommenden Sommer weitgehend unter Kontrolle zu haben. Das belegt das aktuelle NÖN-Online-Voting. Bleibt der Abschlussappell: Wer munter auf alle Corona-Regeln pfeift, gefährdet die zuletzt verbesserte Lage. Übermut ist fehl am Platz.