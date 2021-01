Einwandfreie Lebensmittel. Mitten in Lilienfeld entsorgt. Das entdeckte ein aufmerksamer Bürger. Was traurig stimmt: Die Waren stammen von der Team Österreich Tafel des Roten Kreuzes, die am Vortag ihre Ausgabe für sozial Bedürftige hatte.

Das Essen, vom Grundnahrungsmittel bis hin zur Mehlspeise, wird unentgeltlich nach dem Motto „Spenden statt verschwenden“ von Lebensmittelketten abgegeben. Die ehreamtlichen Rot-Kreuz-Helfer sind bemüht, für jeden das passende Packerl bereitzustellen, vom Diabetiker, über den Vegetarier bis hin zum Paket mit Bedacht auf religiöse Ernährungsgewohnheiten. Es gibt sogar einen Rückgabe- bzw. Austauschtisch.

Dass diese Lebensmittel von einigen, die eine Berechtigung haben, diese gratis zu beziehen, einfach entsorgt werden, ist undankbar. Es empört – nicht nur das Rote Kreuz, sondern auch jene, die diese Unterstützung wirklich benötigen. Bestimmt gibt es noch einige Bürger, die dringend darauf angewiesen sind, aber aus Scham sich nicht trauen, auf die Team Tafel zurückzugreifen.