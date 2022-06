Unvergessene Zerstörungen

Überflutete Keller aufgrund von Starkregenereignissen oder umgestürzte Bäume durch Stürme: Der Sommer bringt vermehrt Unwetter. So sicher wie das Amen im Gebet ist dabei, dass unsere Feuerwehren Gewehr bei Fuß stehen, sobald ihre Hilfe benötigt wird. Das beruhigt einigermaßen.

Mindestens ebenso beruhigend sind die Millionen-Beträge, die in den letzten Jahren bezirksweit in die Optimierung des Hochwasserschutzes investiert wurden. So mancher kann seither entspannter schlafen, wenn das eine oder andere Tief große Regenmengen bringt. In diesem Sinne ist die unmittelbar bevorstehende Fortführung des Hochwasserschutzprojektes Schrambach-Stangental ein weiterer wichtiger Mosaikstein für mehr Sicherheit.

Die Bilder der Verwüstungen aufgrund der Jahrhundertflut 1997 sind kein bisschen verblasst, der weitere Hochwasserschutzausbau ist optimal investiertes Geld.