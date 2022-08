Verdiente Nominierung

Es geht schneller, als man denkt. Der Job ist weg. Das gewohnte fixe Einkommen auch. Die Miete kann nicht mehr bezahlt werden. Delogierung folgt. Plötzlich obdachlos. Ausnahmesituation in der Familie.

Die am meisten Leidtragenden sind die Kinder. Auch wegen der Stigmatisierung. Wer will schon gerne ein „Sandlerkind“ ohne eigenem Dach über dem Kopf sein, während andere den Pool im eigenen Garten genießen? Am Kinderbauernhof Eschenau dürfen sie für einige Tage vergessen. Unbeschwert Kind sein. Spielen. Tiere streicheln. Abenteuer erleben.

Seit 1981 setzt sich der Verein „Chance für das Kind – Chance für alle“ für Kinder aus Obdachlosenherbergen ein – überparteilich und ehrenamtlich. Finanziert sich über Spenden. Jetzt ist er für den Bank-Austria-Sozialpreis nominiert. 6.000 Euro winken dem Verein. Dafür kann jeder voten. Es ist nur ein Klick, der ein obdachloses Kind glücklich machen kann.