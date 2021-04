Nach 30 Jahren im Gemeinderat sagt Vizeortschef Karl Slama der Kommunalpolitik Adieu. An der Seite von Bürgermeister Herbert Thumpser war er maßgeblich für das Top-Ergebnis der Traisner Sozialdemokraten bei der Gemeinderatswahl 2020 verantwortlich. Letztere bescherte der mit absoluter Mehrheit regierenden SPÖ einen Zuwachs von zwei Mandaten.

Ruhig und besonnen, so kannte der neutrale Beobachter Slama in dessen Amtszeit. Der wohl bitterste Rückschlag, den der scheidende Vize in der jüngsten Polit-Vergangenheit hinnehmen musste, war die Einstellung des Traisner Wochenmarktes: Im Februar verkündete Slama wegen mangelnder Frequenz das Aus seines „Babys.“

Wie geht es nach dem Slama-Abschied mit der Traisner SPÖ weiter? Vermutlich mit einer Dame aus der engagierten Riege der SPÖ-Frauen als Vizeortschefin. Und vor allem mit frischem Schwung. Die Traisner Roten bieten ein verjüngtes Team auf und sind somit für die Zukunft gerüstet.