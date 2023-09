Verstand statt Navi

Wo sind die „guten alten Zeiten“, wo man, wenn man sich nicht sicher war, ob man auf der richtigen Strecke ist, beim nächsten Geschäft, auf der Tankstelle oder im Wirtshaus fragte? Oder einen Anrainer um Hilfe bat bzw. es auch einmal in Kauf nahm, umzukehren, wenn der Weg offensichtlich ins Nichts führte? Wo ist die gedruckte Auto-Landkarte geblieben, die meist seitlich im Handschuhfach für solche Notfälle steckte?

Braucht man nicht mehr! Es gibt ja hochmoderne Navis, die uns durchs Leben lotsen. Oder auch auf die Araburg, wenn man doch eigentlich in Ramsau Golfspielen wollte. Immer öfters landen verirrte Autofahrer auf der Burg statt am Golfplatz. Vertrauensvoll in die Technik, blindlings dieser folgend, Hinweise und Verbotsschilder missachtend oder übersehend, fahren sie weiter. Zuletzt war die Feuerwehr von Nöten, um Verirrte ins Tal zu bringen.

Es steht außer Frage: Navis sind ideale Reisebegleiter. Fakt ist aber: Sie sollten nicht den Hausverstand ersetzen.