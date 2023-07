Vorsicht ist besser als Reue

Sowohl in Kaumberg als auch in Türnitz gab es Warnung vor verkeimtem Trinkwasser wegen geringfügig erhöhten Werten. Und später stellte sich in Kaumberg dann auch heraus: Die Verunreinigung war lokal auf die Messstelle begrenzt.

Trotzdem hat die Gemeinde richtig reagiert, denn gerade bei Trinkwasser gibt es wenig zum Spaßen. Hier geht es um die Gesundheit. Besser, die Behörden schlagen einmal zu oft Alarm, als Risiken abzutun.

Die hohe Wasserqualität unseres Leitungswassers ist ein hohes und hart erkämpftes Gut. Nur bei einem Blick in die nahe Zukunft kann einem leicht übel werden: Denn auch unser viel geliebtes Trinkwasser aus der Leitung wird wegen der Klimakrise leiden. Sei es wegen sinkenden Grundwasserspiegeln, der ausbleibenden Gletscherschmelze, oder mehr Verschmutzungen durch eine ganze Vielzahl an Ursachen. Hoffentlich müssen wir nicht bald wieder ohne Trinkwasser aus der Leitung leben lernen. Auch hier dürfen wir die Warnsignale nicht ignorieren und rechtzeitig handeln.

Nach Keimalarm Trinkwasser in Kaumberg wieder ohne Bedenken genießbar