Wegbereiter fÃ¼r Tourismus

Der Name Fremdenverkehrsverein (FVV) Lilienfeld mag etwas verstaubt klingen. Dessen Mitglieder sind es freilich ganz und gar nicht. Rund 100 Kilometer lang ist das Wegenetz, das die engagierten Freiwilligen des FVV in der Bezirkshauptstadt betreuen.

Jahr für Jahr werden für Pflege und Instandhaltung kostenlos unzählige Stunden geleistet, um das Wandergebiet für Einheimische und Touristen gleichermaßen attraktiv zu halten. Aber auch als erfolgreicher Veranstalter tritt der FVV auf, heuer soll der traditionelle Weinfrühling nach pandemiebedingter Pause wieder stattfinden.

Der Vorstand um Obmann Martin Tröstl hat sich nun neu formiert. Bleibt an dieser Stelle der Dank an alle aktiven FVV-Mitglieder, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen: Die Bezirkshauptstadt braucht weiterhin intakte Wege, sie sind die Basis für einen funktionierenden Wandertourismus.