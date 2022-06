Weitblick bewiesen

Rundholz-Nasslagerplatz Dickenau: Unter diesem etwas sperrigen Begriff verbirgt sich ein Projekt von Waldwirtschaftsgemeinschaften in der Gemeinde Türnitz.

Das Vorhaben bringt mehrere positive Effekte: Einerseits sagt man der Ausbreitung des Borkenkäfers effektiv den Kampf an, andererseits wird mit dem Standort am Areal der alten Dickenauer Papierfabrik eine ungenutzte Fläche reaktiviert. Ganz nebenbei erfolgt die Bewässerung umweltfreundlich aus dem Nachgerinne des Flusskraftwerks, wobei das Wasser rückgeführt wird.

Seine Anfänge hatte das Projekt zu Pandemie-Beginn, als Rundholz nicht zu den Sägewerken gebracht werden konnte und so das Borkenkäferrisiko sehr hoch war. In der Krise wurden schon viele Ideen geboren, der Nasslagerplatz fällt nicht in die Kategorie Flop, wie etwa die On- line-Plattform „Kaufhaus Österreich“. Vielmehr handelt es sich um ein Projekt mit Weitblick.