Die „schwarzen Schafe“, die die letzten fünf Jahre am Lilienfelder Hausberg auf die Einhaltung der Fair-Play-Regeln gepfiffen haben, sind die klare Minderheit. Die Vorzeichen stehen also gut, auch 2020 wieder auf der Muckenkogel-Hauptforststraße in die Pedale treten zu dürfen.

Lilienfeld hat mit der bisherigen Regelung einen Kompromiss im ewigen Spannungsfeld von Jagd und Tourismus gefunden — landesweit ein Vorzeigebeispiel. Der Prozess 2014 gegen vier Radler wegen unerlaubten Bikens am Berg samt folgender Demo ist Geschichte.

Jetzt gilt es, die Vertragsverlängerung mit Grundeignern und Jagdvertretern ins Trockene zu bringen, damit sich Lilienfeld weiter eine dicke Scheibe vom boomenden Wirtschaftsfaktor Mountainbiken abschneiden kann. Noch besser wäre eine (bereits angedachte) Erweiterung des Biker-Netzes — je größer das Angebot, desto mehr Sportler wird es (Stichwort Umwegrentabilität) auch zu den Hüttenwirten ziehen. Das muss das Ziel sein.