Kontrolle ist besser

Der Einbruch in der Neuen Mittelschule St. Veit erschüttert. Es ist einfach nur noch traurig, wenn während einer Veranstaltung sich jemand ins Schulgebäude schleicht, unbemerkt einsperren lässt und Schulgeld stiehlt. So geschehen während des Kabaretts im Festsaal.

Es ist auch seit Jahrzehnten gang und gäbe, dass Schulen für Sporteinheiten von Vereinen genutzt werden. Auch während dieser Zeit steht das Gebäude meist offen. In den vergangenen Tagen kam es im Pielachtal zu ähnlichen Vorfällen an Schulen. Diese während größerer Veranstaltungen zusperren, geht aus feuerpolizeilichen Gründen nicht. Alles offen stehen lassen, sichtlich auch nicht. Überwachungskameras sind oft aus Datenschutzgründen nicht möglich. Was tun? Ein Abschlussrundgang seitens der Veranstalter und Polizeipräsenz in dieser Zeit macht Sinn. Denn Vertrauen ist nicht immer gut, sondern meist Kontrolle besser.