Ausflügler kommen gern ins Traisental. Sie werden allerdings immer seltener zu Urlaubern. Das zeigen die Tourismuszahlen für das erste Halbjahr: einen positiven Trend bei den Ankünften, die Übernachtungen gehen aber leicht zurück.

Die beschauliche Landschaft, die vielfältigen Wandermöglichkeiten, die gut ausgebauten Radwege und die angesagten Pilgerstrecken locken also die Gäste nach Lilienfeld und Umgebung. Damit diese ihren Ausflug zum Urlaub ausdehnen und länger das Angebot in der Region genießen, sind nun kreative Ideen der Tourismusverantwortlichen gefragt, die auch „getrommelt“ werden sollten.

Erste Ideen etwa sind kulinarische Wanderungen: In der Hütte am Vorderötscher steht an zwei Tagen Haubenköchin Jacqueline Pfeiffer am Herd. Ihre Kreationen sollen neues Publikum in die Ötscherregion locken. Das wird allerdings nur funktionieren, wenn die Leut‘ davon erfahren. Wie vom übrigen vielfältigen Angebot zwischen Lilienfeld, St. Veit und Mariazell. Damit auch dort die Tourismuszahlen steigen wie in fast ganz Niederösterreich.