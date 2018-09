Die Bilder könnten nicht unterschiedlicher sein: Am 8. September 2014 protestierten Radler am Muckenkogel, um das Mountainbiken zu erlauben. Heute dürfen sie auf der Haupt-Forststraße legal in die Pedale treten — das vierte Jahr in Folge. Die schwarzen Schafe, die auf das Fair-Play pfeifen, sind die Minderheit. Das Gros der jährlich 4.000 bis 5.000 Radfahrer hält die Regeln ein.

Alles in Butter? Im Fall Lilienfelds ja — zumindest bis inklusive 2019. Danach gilt es, die Vereinbarung neu zu verhandeln. Die Biker haben es mit ihrem Verhalten selbst in der Hand. Wenn auch die restliche Saison 2018 und das Jahr 2019 weitgehend friktionsfrei ausfallen, werden sich die Vertragspartner auf eine weitere Freigabe des Radelns verständigen.

Lilienfeld ist Vorbild. In anderen Gemeinden gibt es freilich noch Nachholbedarf, um sich auch eine dicke Scheibe vom boomenden Wirtschaftsfaktor Mountainbiken abschneiden zu können. Nur vom freien Wegerecht für Mountainbiker auf Forststraßen und Wanderwegen zu träumen, ist zu wenig. Grundeigentümer, Jäger und Radler-Vertreter müssen auch andernorts an einen Tisch, um Lösungen zu finden.