Kommendes Wochenende richtet sich der Blick nach St. Aegyd. Die Gemeinde ist Schauplatz des Landestreffens der NÖ Feuerwehrjugend. 5.500 FF-Mitglieder, davon 4.700 Kinder und 800 Betreuer, werden erwartet.

Kaum woanders funktioniert die Nachwuchsarbeit so gut wie bei der Feuerwehr. Das Landestreffen ist ein Mosaikstein, um schlagkräftige Feuerwehrmitglieder von morgen zu sichern. Jene Männer und Frauen, die Gewehr bei Fuß stehen, wenn sie gebraucht werden. Tag und Nacht. Unentgeltlich und oft auch unter Einsatz des eigenen Lebens. Alleine unter diesem Gesichtspunkt ist das Landestreffen keine reine feuerwehrinterne Angelegenheit. Nicht zu vergessen: Die Großveranstaltung stellt auch einen erheblichen Wirtschaftsfaktor dar. Alleine 18.000 alkoholfreie 0,5-Liter-Getränke oder 1.300 Kilo Fleisch wurden eingekauft. Und: Die Quartiere in St. Aegyd sind als Folge des Landestreffens ausgebucht. Ganz nebenbei bringt das mediale Interesse auch einen Werbeeffekt für die Gemeinde. Das Landestreffen ist also schon vor dem Beginn ein Gewinn — für die FF und den Ort St. Aegyd.