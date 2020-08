Rund zehn Monate liegen für unsere Fußballvereine zwischen dem letzten Bewerbsspiel und dem bevorstehenden. 25 Wochen stand der Meisterschaftsbetrieb in der 1. NÖ Landesliga, die zumindest eine Frühjahrsrunde bestreiten konnte. Ein auch sehr langer Zeitraum!

Dazu kommt eine Vorbereitung, die nach dem Corona-Lockdown zwischen Mitte März und Juni recht bescheiden ausfiel. In puncto Intensität kam sie bei den wenigsten Vereinen an die Zeit vor Corona heran. Klar, dass alle Trainer jetzt voll Ungewissheit dem Saisonstart am Wochenende entgegenfiebern. Wo man steht, kann derzeit niemand mit gutem Gewissen beantworten. Die gewohnten Trainingsprogramme mussten von den Trainern abgewandelt werden, aus Angst vor Verletzungen wurde meist einen Gang zurückgeschaltet.

Bei fast allen Klubs gab es schon Testspielabsagen wegen Coronafällen bei Gegnern, und bei Lilienfeld auch wegen eines eigenen Falls. Mehr als fünf Testspiele bringt kaum ein Klub zusammen. Den Vogel schoss Pressbaum ab, mit fünf Testspielabsagen!

Schon allein das wirkt Meisterschaftsverzerrend. Die ersten Gegner sollten mit der uneingespielten Wienerwald-Elf von Coach Martin Schiller leichtes Spiel haben. Aber wer weiß: Nach so einer langen Pause sind auch Überraschungen fix einzuplanen.