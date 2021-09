Die Gefahr, aus der 1. Landesliga nach dieser Saison abzusteigen, wird gemeinhin als gering eingestuft. In der Regionalliga Ost gibt es derzeit nur 14 Mannschaften, was nicht nur die Abteilung Spitzensport im NÖFV ändern möchte. Eine Aufstockung auf die traditionell 16 RLO-Teams gilt als fix.

Somit könnte es nur einen Landesliga-Absteiger geben. Und die bislang zutage getretene Schwäche der Truppe aus Mannersdorf mit 0:7-Siegen (2:22 Tore) lässt wenig Zweifel offen, wen es treffen wird.

Trotzdem sollten sich die Rohrbacher nicht allzu sehr in Sicherheit wiegen. Gerade das Derby gegen Kilb hätte die Chance geboten, sich ein Ruhekissen zu verschaffen und überhaupt alle Abstiegsgeister zu vertreiben. So bleiben ein paar Sorgenfalten in Peter Obritzbergers Gesicht.

Dass man zuviel Initiative gezeigt und lieber auf Konter spielen hätte sollen, wie der Trainer nun aber meint, wirkt nicht als Motivationsspritze für die Spieler. Er sollte lieber froh sein, dass man Chancen hatte, auch wenn sie kläglich vergeben wurden. Nur auf Fehler der Gegner zu hoffen, ist keine Erfolg versprechende Alternative.