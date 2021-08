In zwei Fünfzehnerligen, bei denen jede Runde ein Team spielfrei hat, sind drei unserer Bezirksteams aktiv. Das Los wollte es so, dass mit Rohrbach in der 1. NÖ Landesliga und Hainfeld in der Gebietsliga West, gleich zwei davon die erste Runde in der Zuschauerrolle verbrachten.

Angenehm ist die Warterei nicht. Spieler, Funktionäre und Fans hatten noch eine Woche länger in der Ungewissheit auszuharren, ehe es den ersten Hinweis darauf geben wird, ob in der Vorbereitung alles richtig gemacht wurde. Denn Aufschluss drüber kann kein Testspiel geben, die Wahrheit kommt erst beim „Ernstfall“ Meisterschaft zum Vorschein.

Wobei die Situation für die Rohrbacher wohl noch unangenehmer ist, als für Hainfeld. Die Landesligisten treffen auf Ortmann, das nach einem 2:1-Sieg über Schrems mit breiter Brust anreisen wird. In deutlich komfortabler Rolle befindet sich Hainfeld, spielt man doch gegen Grein, das in Runde eins gegen Lilienfeld unterlegen ist. Da man mit den Bezirksrivalen mithalten will, ist ein Sieg fast schon Pflicht. „Was Lilienfeld kann, können wir schon lange“, muss das Motto der Gölsentaler lauten.