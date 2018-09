Mit einer Masterarbeit der Universität für Bodenkultur, die Lilienfeld (fragwürdigerweise) als einzigem Bezirk Niederösterreichs bescheinigt, ein optimaler Lebensraum für Wölfe zu sein, hat die Wolfsdebatte auch die heimischen Gefilde erfasst. Und das gleich mit voller Wucht.

Kaum jemand, der keine Meinung zu diesem polarisierenden Thema hat. Das mag daran liegen, dass der Räuber die Urängste in uns allen weckt — genährt vom „bösen Wolf“ in Märchenerzählungen. Zum Teil liegt es aber sicher auch an den vermehrten Beutezügen des Wolfs im ähnlich ländlich strukturierten Waldviertel. Da passen Zonierungsforderungen des Kuratoriums für Wald mit der Nennung Lilienfelds wie die Faust aufs Auge. Nachvollziehbar, dass im Bezirk mit seinen zahlreichen Rinderhaltern wenig Verständnis für eine allfällige Wolfsansiedelung herrscht, zumal der Räuber nicht vor auf der Landkarte gezogenen Linien Halt macht.

Der Bezirk hat noch genug ungelöste Probleme, um die sich zu wenige kümmern. Da sind Versuche, Lilienfeld auch noch mit dem alles andere als unproblematischen Wolf zu belasten, schärfstens abzulehnen.