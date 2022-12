Offenes Ohr

Stress in Schule, Beruf oder Familie. Krankheit oder ein Unfall. Tod eines geliebten Menschen. Jobverlust. Schulden. Eine Lebenskrise kann jeden treffen. Spontan. Mit voller Wucht. Der soeben noch schier sorglose Alltag um 100 Prozent gewandelt. Der Gedanke, „Es geht nicht mehr“ erfüllt Körper und Seele immer mehr.

Dann braucht es Menschen, die Halt geben. Silvi Mühringer ist so ein Mensch. Sie ist da, wenn das Leben so ungerecht erscheint. So wie beim Fall in Annaberg mit getöteten Polizisten und einem ermordeten Sanitäter. Da gab sie Angehörigen Halt, als diese gerade den Boden unter den Füßen verloren. Mühringer ist keine Psychologin, aber eine Frau, der es gelang, den Weg aus ihrer eigenen Lebenskrise zu meistern, mit einem Ziel: Andere Menschen aus dem Sumpf der Depression zu ziehen, bevor diese darin ertrinken. Menschen wie sie sind wertvoll, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Denn nicht jeder hat das Glück einer heilen Welt.