Kabarettreif geht es im Ramsauer Gemeinderat mitunter zu. Dazu passt das Ansinnen der Bürgerliste, die Sitzungen live ins Internet zu übertragen. Käme es tatsächlich dazu, könnte der Schuss für die Bürgerliste freilich nach hinten losgehen. Denn zum Streiten gehören immer zwei, das weiß der mündige Bürger. Und: Zank zu ewig selben Themen wird bald einmal fad.

Ermüdend in diesem Zusammenhang die x-te Auflage der Debatten um die Abwasserentsorgung, welche die Bürgerliste erneut auf die Tagesordnung reklamiert hatte. Ändern wird sich an den gefassten Beschlüssen unter den derzeitigen Machtverhältnissen nichts. Also wäre es sinnvoll, den Kanal-Streit bis nach der Gemeinderatswahl im Jänner nicht mehr im öffentlichen Gemeinderat auszutragen. Ein frommer Wunsch wird das wohl bleiben, denn Ramsau ist schon mitten im Wahlkampf.

Zumindest andernorts im Bezirk wird (noch) weniger gestritten und mehr gearbeitet. Das darf der Wähler vier Monate vor der Wahl auch erwarten.