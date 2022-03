Pilotprojekt mit Potenzial

Die in der Bezirkshauptstadt geplanten Umschlagboxen für Pakete, die für alle Paketdienstleister, regionale Unternehmen und Bewohner 24 Stunden am Tag zugänglich sein sollen, haben viel Potenzial. Beispielsweise kann die Bevölkerung durch dieses Pilotprojekt mit Produkten und Dienstleistungen außerhalb der Geschäftsöffnungszeiten bedient werden. Zudem trägt das Vorhaben (Stichwort Klimawandel) sein Scherflein zur Reduktion von schädlichen CO₂-Emissionen bei, da routenoptimierte Zustellprozesse ermöglicht werden.

Die Lilienfelder haben es mit ihrem Nutzungsverhalten selbst in der Hand, ob das am Start stehende Angebot dauerhaft Bestand hat. Bleibt der Appell, die Umschlagboxen besser anzunehmen als etwa das im Sommer 2021 in Hainfeld initiierte Pilotprojekt Hainfeldrädchen. Die Nachfrage nach dem umweltfreundlichen Lastenfahrrad war leider enden wollend. Klimaschutz geht uns alle an!