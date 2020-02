Die Vorbereitungen der Fraktionen für die Konstituierung der Gemeinderäte nach den Kommunalwahlen laufen. Manch Ortspartei ist mit der Vergabe der Funktionen schon fertig — etwa die dominierende ÖVP in Lilienfeld, die in der Gemeinderatsperiode bis 2025 zwei neue Stadträte aufbieten wird. Mit Martin Tröstl rückt ein „alter Hase“ in den Stadtrat auf, mit Patricia Rauscher schafft es eine junge Newcomerin in dieses Gremium. Unterm Strich ein guter Mix an Veränderung, den die Türkisen in der Bezirkshauptstadt im Stadtrat vollziehen.

So manche Polit-Debatte könnte hingegen in Ramsau vom Zaun gebrochen werden. Dann nämlich, wenn die ÖVP mit der angedachten Verkleinerung des Gemeindevorstandes ernst macht und die Bürgerliste damit hier einen Sitz verliert.

Egal, wie sich die Gemeinderäte und Vorstände im Bezirk letztlich zusammensetzen: Oberstes Gebot muss nach dem Wahlkampf nun wieder die rasche Aufnahme der Arbeit sein. Das erwartet sich der Wähler.