Der Wald als Schule. Fernab von Smartphone, Tablet und Social Media. So simpel. Und gleichzeitig so bildend.

Vor 30 Jahren hat der heutige Kleinzeller Bürgermeister und Forstexperte Reinhard Hagen landesweit die Waldjugendspiele ins Leben gerufen. Seither wurden zahlreiche Waldpädagogen ausgebildet, die Kindern und Jugendlichen die Wunder der Natur näherbringen und sie so zu mehr Umweltbewusstsein animieren wollen. Zuletzt durch die Kleinzeller Walderlebniswoche, wo Kinder die Flora und Fauna der Region auf 1.000 Metern Seehöhe erkunden durften. Das, was vor drei Jahrzehnten seinen Ausgang fand, ist heute notwendiger denn je. Durch den – natürlich notwendigen – Einzug der Digitalisierung in den Alltag ist der Blick auf die „reale“ Natur oft ins Hintertreff geraten.

Daher raus in die Natur, ab in die Waldschule! Egal, wie alt man ist.