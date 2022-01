Schließung verständlich

Klar: Alle haben sich an die Silvester-Sperrstunde um 22 Uhr gehalten, alle privaten Feiern sind ab 22 Uhr auf zehn Personen geschrumpft – die mitunter fragwürdigen Corona-Verordnungen haben nun auch bei Unternehmer Robert Karner das Fass zum Überlaufen gebracht. Ab 10. Jänner sperrt er sein Hotel und seine Lokale in Mitterbach aus Protest bis auf Weiteres zu.

Der gesundheitspolitische Nutzen derartiger Verordnungen steht in keiner Relation zum wirtschaftlichen Schaden, den sie anrichten. Gerade in der Gastronomie und Hotellerie ist Planbarkeit das Um und Auf. Unter diesem Gesichtspunkt ist Karners Schritt – so schmerzlich er für den Tourismus und den Arbeitsmarkt ist – verständlich. Lieber jetzt ein Zeichen setzen und auf ein Umdenken in der Corona-Politik hoffen, als weiter tatenlos zuzusehen. Die drohende Omikron-Welle ist in aller Munde, allfällige Schließungswellen in Teilen der Wirtschaft scheinen (noch) kaum jemanden zu jucken.