Zugegeben: Bis 2020 könnte der eine oder andere noch auftauchende Skandal geglaubte Wahlerfolge zunichtemachen. Grobe Fehler, die im Bezirk Umstürze erwarten lassen, sind bis dato aber keinem der amtierenden Ortschefs unterlaufen. Und in Annaberg und Mitterbach, wo Bürgermeisterwechsel schon fix sind, weil die derzeitigen Ortschefs aufhören, scheinen die absoluten VP-Mehrheiten derart einzementiert zu sein, dass gravierende Änderungen im Machtgefüge ebenso einer Riesenüberraschung gleichkämen.

Wenig überraschend wären 2020 indes Verluste der FP in ihrer Hochburg Kaumberg. Hier bleibt abzuwarten, wie der Wähler letztlich die Reibereien mit dem Ausschluss von drei Mandataren aus der FP bewertet. Und dass die VP in Ramsau 2020 weiter den Bürgermeistersessel belegen wird, ist ob der aktuell nur relativen VP-Gemeinderatsmehrheit auch noch längst nicht beschlossene Sache. So gesehen versprechen die Wahlen in Kaumberg und Ramsau die meiste Spannung.