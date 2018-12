Als Weltcupführender geht Benjamin Karl ins neue Jahr! Nach Platz zwei beim Auftakt in Carezza landete der gebürtige Wilhelmsburger auch am Samstag beim Parallelriesentorlauf in Cortina d’Ampezzo am Podest. Platz drei auf dem relativ flachen Hang war auch für Karl, der eigentlich steile und eisige Hänge liebt, eine Überraschung: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so viel Freude am Snowboarden haben würde“, strahlte er angesichts des Traumstarts.

Auch wenn ihm bei den ersten beiden Rennen der Sieg noch versagt geblieben ist, darf er Weihnachten mit dem Gelben Trikot feiern. Ein schönes Geschenk, auch für einen vierfachen Weltmeister.

Karl hat gezeigt, dass er auch mit 36 Jahren noch nicht zum alten Eisen gehört, und durchaus noch länger dem Ansturm der Jungen zu trotzen gewillt ist — nicht nur jener im eigenen Team, die ihm im Training teilweise schon um die Ohren fahren, sondern auch international.

Bei den Raceboardern ist Routine eben das Wichtigste. Das hat auch die erste Weltcupwoche bestätigt. Der 26-jährige Slowene Tim Mastnak als Sieger des Auftaktrennens war da schon der Jungspund. Mit Promegger und Cortina-Sieger Fischnaller sind für Karl auch heuer die „üblichen Verdächtigen“ die Hauptgegner im Kampf um den Weltcupgesamtsieg.