Abschied als Alarmsignal

Ein herber Schlag für den Bezirksfußball! Die SU St. Veit verabschiedet sich von der Bühne, ist nur mehr in Spielgemeinschaften (mit Rohrbach bzw in der NSG Gölsental) präsent.

Wenn es nicht einmal gelingt, für die derbyträchtige 2. Klasse ausreichend Kicker an Bord zu holen, lässt das Übles schwanen für die künftige Entwicklung. An ein rasches Comeback des Kampfmannschaftsfußballs in St. Veit mag man unter diesen Vorzeichen nicht glauben.

Der eine oder andere Kicker wird wohl in der Rohrbacher U23 sein Glück versuchen. Eine langfristig tragfähige Lösung für die Reserveproblematik beim USC dürfte damit aber auch nicht gelingen.

Nach Rainfeld musste nun auch der zweite St. Veiter Fußballverein die Segel streichen. Ohne „Erste“ im eigenen Ort wird die Aufgabe im Nachwuchsbereich wohl noch schwieriger als sie ohnehin schon ist. Eine Entwicklung, die weh tut …