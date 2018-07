Vom Kanonenstart des ProAm-bewerbs bis zum letzten Putt am 18. Loch von Überraschungssieger Darius van Driel begeisterte das Euram-Bank-Open beim GC Adamstal die Golffans. Hausherr Franz Wittmann hatte mit seinem Team für den 180.000-Euro-Bewerb der European-Challenge-Tour den Platz perfekt herausgeputzt und abgesehen vom zweiten Turniertag, an dem ein Gewitter zur Verschiebung der letzten Partien auf den folgenden Vormittag zwang, herrschten ideale Bedingungen. Dreißig Grad Hitze sind für Golfer kein Problem, sie fürchten nur Wind. Und von dem sind sie verschont geblieben, was die fantastischen Leistungen erklärt. Van Driel hielt nach 72 Löchern am herausfordernden Kurs bei sensationellen 17 Schlägen unter Par!

Auch deshalb sprach der Niederländer vom größten Erfolg seiner Karriere, obwohl er im Vorjahr bereits bei den Australian-PGA-Championships, einem Turnier der allerhöchsten Kategorie, Sechster geworden war. Danach folgte aber eine Pleitenserie, die nun in Adamstal ihr Ende fand. Klar, dass van Driel wiederkommen will, was möglich sein sollte. Wittmann hat bereits einen Dreijahres-Vertrag mit den Challenge-Turnier-Organisatoren unterschrieben. Und vielleicht verirrt sich irgendwann Österreichs Star Thomas Wiesberger als Spieler nach Ramsau, nicht nur als Zuschauer.