Als Fünfter voll im Plan

Mit drei Siegen und einem Remis ist die SG Rohrbach/St. Veit toll in die Saison gestartet. Dass man dann sechs Runden auf den nächsten Sieg warten musste, strapazierte die Nerven der Fans aber doch. Umso wichtiger war der Sieg gegen Haitzendorf. Schließlich schickte sich der Aufsteiger an, die vor dem Spiel punktgleichen Rohrbacher in der Tabelle hinter sich zu lassen. Der Kontakt zum vorderen Tabellendrittel drohte abzureißen.

Und die Parb-Elf ging auch gleich in der dritten Minute mit 1:0 in Führung und Rohrbachs vermeintlicher Ausgleichstreffer zählte nicht. Trainer Christian Maurer hatte Mühe, seine Spieler ruhig zu halten, doch mit dem Ausgleichstreffer kurz vor der Pause gelang es. Im zweiten Durchgang zeigten die Rohrbacher, dass sie fix in die 1. Landesliga gehören. Als Fünfter mit 15 Punkten nach zehn Runden ist man im Plan. Außer den Stürmern: Neun Tore sind doch etwas wenig.