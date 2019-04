Der SKN St. Pölten ist dann am stärksten, wenn er nichts zu verlieren hat. Das war zu Saisonbeginn so, als sich der Abstiegskandidat des Vorjahres unbekümmert ins Spitzenfeld kickte. Und just diese Außenseiterrolle könnte den Wölfen jetzt auch in der Meistergruppe zupass kommen. Der Auftritt in Graz war jedenfalls ein Befreiungsschlag.

Dass die SKN-Kicker im „Konzert der Großen“ nicht die erste Geige spielen werden, ist selbst dem kritischen St. Pöltner Publikum klar. Jeder Sieg, jeder Punkt in den ausstehenden neun Runden ist als Erfolg zu sehen. In der zweiten Hälfte des Grunddurchgangs entwickelte sich der Super-Start zur Bürde, das Team setzte sich selbst zu sehr unter Druck und eine Negativspirale kam in Gang. Die nun gestoppt werden konnte.

Für’s Selbstvertrauen der Truppe und das klubinterne „Standing“ von Trainer Ranko Popovic sind die drei Punkte vom Sonntag Goldes wert. Mit einer Leistung wie in Graz ist der SKN für so manche Überraschung gut. Und das mit einer Truppe, die nach wie vor bei den Einsatzminuten österreichischer Talente unter 22 Jahren (4512 Spielminuten im Grunddurchgang) auf Platz eins der Bundesliga rangiert. Zumindest dieser erfreuliche Titel wird dem SKN kaum zu nehmen sein.