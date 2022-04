Da waren‘s nur noch zwei

Vier Teams waren vor dem Osterwochenende in den Abstiegskampf der 1. Klasse West/Mitte verwickelt. Zwei können aufatmen. Kapelln und Karlstetten haben beide in St. Veit gespielt und wissen jetzt: „Es gibt definitiv ein schwächeres Team, als wir es sind!“

Die Leimer-Elf begann beim 1:5 am Samstag gegen Kapelln auseinanderzufallen und am Ostermontag wurde die Truppe in der zweiten Halbzeit von Karlstetten regelrecht zerlegt — 0:8!

Auch Trainer Robert Leimer will sich nichts vormachen: An Punkte ist so nicht zu denken! Kapelln und Karlstetten sind zwar nur drei beziehungsweise vier Zähler voraus, doch beide werden weiter anschreiben. St. Veit eher nicht!

Bleibt Pressbaum, um das es auch schlimm bestellt ist, nachdem Christopher Bollauf ausfällt. Doch St. Veit fehlen zwei Zähler auf sie. Und selbst wenn Pressbaum nicht mehr punktet, stellt sich eine Frage: Gegen wen soll St. Veit den nötigen Sieg holen?