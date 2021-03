Die Pressekonferenz der Bundesregierung am Montag sollte wegweisend für den Sport in den nächsten Wochen sein. Viel Hoffnungsvolles bekamen die Aktiven aber nicht zu hören. Einzig für den Nachwuchs wird ab 15. März eine kleine Lockerung angedacht. Kids dürfen dann mit negativem Test im Freien gemeinsam trainieren. Ein Zugeständnis an die vielen kritischen Stimmen, die vor allem die physische und psychische Gesundheit der Jugendlichen in Gefahr sehen.

Einige Bezirksvereine beteiligten sich am Freitag an der Aktion „Kinder brauchen Sport“. Mit einem „stillen Protest“ in Form des Auflegens von Trikots am Fußballplatz wurde der Wunsch nach einer Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs zum Ausdruck gebracht. Die Sehnsucht der Jugendlichen nach Sport mit Freunden ist groß. Und was wäre auch die Alternative? Kids, die sich zuhause treffen und Playstation spielen!

Doch die zuletzt hohe Zahl an Infektionen gerade bei Jugendlichen sind eine Warnung. Kinder stecken ihre Köpfe eben mehr zusammen als Erwachsene. Vorsicht bleibt daher das Gebot der Stunde.