Platz fünf in der Saison 2018/19, Rang vier in der abgebrochenen Spielzeit 2019/20 – und jetzt als makelloser Spitzenreiter endlich auf der Pole Position. Der Lilienfelder Höhenflug ist keine Eintagsfliege. Sondern fußt auf einem soliden Fundament, auf das wohl auch in der 2. Landesliga West gebaut werden kann.

Hofstetten war am Wochenende kein echter Prüfstein. Der Überflieger der Gebietsliga West fuhr ohne große Probleme den zwölften Sieg im zwölften Saisonauftritt ein. Neun Punkte beträgt bereits der Vorsprung auf Verfolger Oed/Zeillern. Mehr als die „halbe Miete“ in Sahen Aufstieg scheint schon abgestottert. Die Ebrahim-Elf hat bewiesen, dass sie eine Nummer zu groß ist für die Gebietsliga – und bereit für die Herausforderungen eine Etage höher. Auch dort werden sie mit ihrem schnellen, schnörkellosen Spiel in die Spitze bestehen können. Die Zeit der Ernte ist gekommen.