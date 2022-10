Ebrahim spielt wieder

Acht Runden sind in der 2. Landesliga West gespielt und Aufsteiger Lilienfeld hat sich bislang bravourös geschlagen. So stark war die Ebrahim-Elf, dass sie im Heimspiel am Freitag sogar den Tabellenführer stürzen und selbst auf den Thron klettern könnte. Nötig dazu wäre allerdings ein 4:0-Sieg.

So unwahrscheinlich ein Kantersieg gegen Ybbs auch sein mag, zuzutrauen ist den Lilienfeldern alles. Immerhin hat Spielertrainer Amir Ebrahim seinen Kreuzbandriss auskuriert, stand zuletzt in Rabenstein bereits das zweite Mal in der Startformation. Denn so unglaublich es klingen mag: In den ersten Runden mussten die Lilienfelder auf ihren stärksten Spieler verzichten!

Ab sofort kann er aber sein Team wieder von hinten dirigieren. Ebrahim ist einer der wenigen Trainer, die ihre volle Autorität behalten, wenn sie selbst spielen. Eine Qualität, die die Gegner noch vor Probleme stellen wird.