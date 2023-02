Eigene Stärke forcieren

Die Hainfelder werden bei „ihrem“ Verein künftig eine wichtigere Rolle zu spielen. Die Not nach dem Abgang der Führungsriege diktiert die Linie. Und in dieses Bild passt auch die Trainerlösung – die kommt nämlich aus den eigenen Reihen. Roman Tunkl und Horen Sarikyan sollen die sportlichen Geschicke leiten.

Eine charmante Lösung, die in diesem Frühjahr auch gut passen dürfte. Auf lange Sicht ist die Rolle als Spielertrainer aber schwer auszufüllen – je höher die Spielklasse desto kniffliger wird‘s, den nötigen Überblick zu behalten. Schließlich sind die Anforderungen ans eigene Spiel und ans Agieren des gesamten Teams nicht deckungsgleich. Was für das Duo Tunkl/Sarikyan spricht: Sie kennen den Klub in- und auswendig, der SC liegt ihnen am Herzen.

Dass den neuen Hainfelder Weg nicht alle mitgehen werden, sich etwa Torjäger Völk verabschiedet hat, wird gleich der erste Prüfstein für das frische Duo.