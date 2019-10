Der Blick auf die Tabelle war schon mal unangenehmer. Denn der goldene Herbst brachte auch die heimischen Topklubs zum Strahlen. Viel besser hätte es bislang nicht laufen können für die Bezirksteams. Offenbar ist das Gölsental ein gutes Fußballpflaster.

Der USC Rohrbach mischt nach wie vor im absoluten Spitzenfeld der Liga mit. Nur vier beziehungsweise sechs Punkte hinter den Topteams Retz und Kottingbrunn, praktisch gleichauf mit den Juniors von Bundesligist St. Pölten. Allesamt Mannschaften, die in ganz anderen finanziellen Dimensionen wie die Gölsentaler planen können. Umso höher ist dieser Rohrbacher Herbst einzuschätzen.

In der Gebietsliga West drücken die heimischen Klubs der Meisterschaft den Stempel auf. Schon im Sommer hatte Hainfels Trainer Frenkie Schinkels den Angriff auf den Titel als Ziel ausgegeben. Bislang liegt der Fischer-Klub auf Kurs, hat Hofstetten wieder die Tabellenführung abgejagt. Ein „Dankeschön“ dafür geht nach Lilienfeld. Die Bezirkshauptstädter haben am Freitag Hofstetten bezwungen, sind damit im Titelrennen mittendrin, statt nur dabei. Schroffenauer und Co. können als Außenseiter im Aufstiegsfight ganz unbelastet aufspielen. Ähnlich wie Rohrbach. Alles, was jetzt noch kommt, ist ein „Zubrot“ ...