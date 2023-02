Ein Fall für Frenkie

NÖN lesen lohnt sich. Durch aufmerksame Lektüre wurde Frenkie Schinkels auf die Hainfelder Turbulenzen aufmerksam – und wenig später war das Trainercomeback beim „Herzensklub“ des Niederländers perfekt.

Eine Win-Win-Situation: Schinkels gilt zu Recht als Motivator, der ein Team mitreißen kann. Und als einer, der noch die klassische holländische Fußballschule kultiviert, viel mit dem Ball arbeitet und so die Laune im Trainingsbetrieb hochhält. Roman Tunkl und Horen Sarikyan können sich nun voll auf ihre Aufgaben als Spieler konzentrieren. Schinkels selbst bleibt durch das Engagement in Hainfeld fußballerisch im Gespräch – und nicht nur durch sein kolportiertes Engagement bei einer Reality-Show. Einen Hauch von „FC Hollywood“ wird man in Hainfeld schon aushalten. Weit ruhiger ging‘s beim Bezirksprimus zu. Die SG Rohrbach musste sich nicht neu erfinden, nur an einigen Schrauben drehen.