Die Quali für eine Europameisterschaft – die hat sich bisher nicht bloß für Österreichs A-Nationalteams als unüberwindliche Hürde erwiesen. Bis 2016 durften die rot-weiß-roten Kicker einzig als Gastgeber Euro-Luft schnuppern. Ein heimisches U21-Team konnte noch nie ein EM-Ticket lösen. Philipp Lienhart & Co. können in den nächsten Tagen Geschichte schreiben.

Der Lilienfelder in Diensten des SC Freiburg nimmt als Abwehrchef der heimischen U21-Auswahl eine Schlüsselrolle ein, wenn‘s am Freitag in Thessaloniki gegen Griechenland geht. Bei den Breisgauern durchlebt Lienhart schwierige Zeiten. Die einmalige Chance mit den U21-Kollegen kann ihm helfen, den Kopf frei zu bekommen. Zumal die Österreicher im zweiten Match vor eigenem Publikum alles selbst in der Hand haben.

Denn das Retourmatch am kommenden Dienstag steigt in der St. Pöltner NV-Arena. Also quasi vor Lienharts Haustür. Das wird dem einstigen Real-Madrid-Legionär eine weitere Motivationsspritze verpassen.

Es wäre die Reifeprüfung für eine „goldene Generation“. Nie zuvor hatte Österreich eine U21 mit sovielen guten Legionären. Und die heimischen Akteure sind allesamt Stammkräfte in der Bundesliga.

Die historische Chance ist da. Nach dem Motto: Jetzt oder nie!