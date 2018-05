Wer solche Spiele gewinnt, wird Meister. Auch wenn rechnerisch noch ein Zähler fehlt, um das Aufstiegsglück perfekt zu machen: Dem SC Lilienfeld kann man schon jetzt gratulieren. Beim Derby in St. Veit bekam man gerade noch rechtzeitig das Nervenflattern in den Griff, fuhr einen hart erkämpften 3:2-Erfolg ein. An dem sich auch die unterlegenen St. Veiter für die anstehenden Aufgaben im Abstiegskampf aufrichten können. Die Karrer-Elf hat alles in die Waagschale geworfen.

Dass der Sieger dennoch Lilienfeld hieß, ist der Klasse des Teams geschuldet. Angeführt vom überragenden Vollstrecker Patrick Schroffenauer (30 Tore) hat Trainer Christian Rattenberger die konstanteste Truppe der Liga geformt. Die nicht von ungefähr ganz oben steht. Die Kontrahenten Karlstetten und Markersdorf haben am Wochenende gepatzt und damit den Weg freigemacht für die Lilienfelder Titelparty.

Am liebsten würde man wohl schon am Freitag vor eigenem Publikum gegen Schönfeld die letzten Zweifel beseitigen. Und dann heißt‘s für den Nachbarn Daumen drücken. Denn, wenn Hainfeld in der Gebietsliga bleibt, wartet ein wirklich attraktives Derby. Quasi als weiteres Zuckerl neben dem Aufstieg, das den Lilienfeldern wie auch dem Nachbarn wohl sehr gut munden würde.