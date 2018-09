Der UTC Eschenau und der österreichische Tennisverband, das ist keine glückliche Beziehung. Im Herbst 2015 wurde beim UTC der vermeintliche Aufstieg in die Bundesliga gefeiert, bis zwei Tage später die Mitteilung des ÖTV kam, dass Eschenau doch nicht rauf dürfe. Eine Entscheidung, mit der sich der kleine Verein nicht abfinden wollte. Ein Protest wurde beim ÖTV eingelegt und nach einem Bundesliga-Hearing der Traum von der Bundesliga doch wahr.

Heuer droht Ähnliches. Wieder gehen Eschenaus 45+-Damen davon aus, den Aufstieg in die Bundesliga geschafft zu haben. Schließlich hat man bei Punktegleichstand um ein Match mehr gewonnen als die Konkurrentinnen aus Wien. Die werden aber in der Verbandstabelle vor unseren Bezirksassen geführt. Weil bei Punktegleichheit zweier Teams angeblich nur das direkte Duell zählt. Das ist zwar 4:4-Remis ausgegangen, allerdings hat der TC Ober St. Veit dabei ein paar Games mehr gemacht. Der 6:0-Sieg Eschenaus über Neufeld, die dritte Mannschaft in der Gruppe, wird laut Verbandsrechnung wegen Punktegleichstand gestrichen. Ebenso dass die Wienerinnen das zweite Doppel gegen die Oberösterreicherinnen w.o. gaben, nur 5:1 gewonnen haben. Ob da nicht der Verband erneut die Rechnung ohne die Eschenauer gemacht hat …