Eine sensationelle Nachricht gibt es für alle Golffans in Niederösterreich und darüber hinaus. Der Neustart von European und Challenge Tour erfolgt in Atzenbrugg und Adamstal! Den Auftakt machen die Austrian Open vom 9. bis 12. Juli im Diamond Country Club und vom 15. bis 18. Juli geht es mit den EURAM Bank Open im GC Adamstal von Franz Wittmann gleich weiter. Beide Events sind mit 500.000 Euro dotiert, was starke Spieler anlocken wird, um nach fünf Monaten Pause erste Schwünge unter Wettkampfbedingungen zu absolvieren. Beide Events zählen sowohl zur European als auch Challenge Tour.

Dass Österreich nach der Formel 1 nun auch die Eröffnungsturniere im Golfsport absolvieren darf, ist Ausdruck dessen, dass Österreich nicht nur in der Bekämpfung der Pandemie bislang sehr erfolgreich war, sondern auch eine Vorreiterrolle am Weg zurück in den sportlichen Alltag übernimmt. Die beiden Events sind nicht nur für den Sport, sondern auch für die wirtschaftliche Wertschöpfung wichtig. Mit den zwei Turnieren im Sportland NÖ kommt diese in erfreuliche Bewegung.

Die Rolle von Franz Wittmann kann dabei gar nicht genug gewürdigt werden. Der NÖ Golfpräsident hat zusammen mit Atzenbruggs Präsident Christian Guzy die Fäden gezogen, damit diese so wichtigen Events doch ausgetragen werden können.